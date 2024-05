La Novena Sinfonía de Beethoven cumple 200 años

Estrenada en 1824 en Viena, la Novena Sinfonía en Re Menor, op.125, ‘Coral’ de Beethoven cumple hoy 200 años. La pieza es considerada una obra maestra de la música clásica, de gran influencia en los movimientos posteriores como el romanticismo y que además un símbolo de unión.

No por nada, la sinfonía -que por primera vez incluyó solistas y un coro, además del uso de percusión ser de larga duración- la Unión Europea la hizo su himno dese 1985 y desde 2002 fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

En su estreno, Beethoven supervisó las partituras y el trabajo de dirección de Michael Umlauf, pero no pudo escucharla porque estaba completamente sordo. Al terminar el concierto, de hecho, los músicos le tuvieron que avisar para que se diera vuelta para agradecer al público.

On May 7th, 1824 – exactly 200 years ago today, Beethoven's 9th Symphony premiered! Celebrate with this performance of Boston Symphony Orchestra Music Director Andris Nelsons leading the orchestra in “Ode to Joy”

📺 Watch the full video on WQXR's YouTube: https://t.co/bi6BP6aael pic.twitter.com/oN5nvg7yUY

— WQXR Classical (@WQXR) May 7, 2024