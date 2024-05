Mira Bien: Thriller 40

Un documental hermano de “We are the world” mostrando a un Michael Jackson de los 80 cuando terminó con los Jackson Five es Thriller 40. Una versión solista con más pop y rock y saca Off the wall con Quincy Jones, que lo ayuda a ordenar, porque Jackson hace los demos en su casa con las pistas con su voz, además de la letra.

El documental muestra cómo armaron el álbum Thriller en el que Jackson quería ser el número uno en todo, algo que logró coronándose como el rey del pop en un mundo en el que el pop estaba en la voz de los blancos.

MTV hizo la premiere del video de Thriller a las 12 del medio día y se generó un fervor que este documental logra traer de vuelta.

Cuando estaba en la promoción de este disco, el papá lo obliga a hacer una gira con sus hermanos y a firmar con Pepsi, algo que él no quería. Y en una de las grabaciones de los comerciales de la bebida, Jackson se quema y comienza a tomar analgésicos, algo que se podría decir que es el principio del fin.