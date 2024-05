65 años de Morrissey: 10 canciones para repasar la carrera de Moz

El 22 de mayo de 1959 nació Steven Patrick Morrissey en Manchester, Inglaterra, quien se transformó en la imagen icónica del indie rock.

Defensor de los derechos animales y crítico de la monarquía británica, Morrissey ha generado controversia a lo largo de su carrera por sus declaraciones públicas. Sin embargo, su talento musical y su impacto en la cultura pop son innegables.

En 1980, Morrissey formó a The Smiths junto a Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce. Con esta banda, lanzó cuatro álbumes de estudio aclamados por la crítica, incluyendo This Charming Man (1983) y Meat Is Murder (1985), antes de su disolución en 1987.

Tras la separación de The Smiths, el artista inició una exitosa carrera solista, publicando once álbumes de estudio hasta la fecha.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran Suedehead (1988), Everyday Is Like Sunday (1989) y Your Arsenal (1992).

Hace algunos días, Morrissey anunció la recuperación de sus álbumes World Peace Is None of Your Business (2014) y Bonfire of Teenagers (2020), ambos desaparecidos de las plataformas digitales tras una larga batalla legal.

El último concierto de Morrissey en Chile se realizó en diciembre de 2018, como parte de su gira “The Very Best of Morrissey”.