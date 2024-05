Simply Red agenda quinto show en Chile

Una simplyredmanía es lo que se ha desatado en el país. Simply Red agendó una nueva fecha para la seguidilla de conciertos que hará en el Movistar Arena durante marzo.

Al 5, 7, 8 y 9, por súper éxito de ventas, agregaron el 4 de marzo de 2025 para todos los que se quedaron con ganas de verlos.

Las entradas estarán con 20% de descuento en una preventa de 24 horas con cualquier método de pago desde el 23 de mayo a las 11:00 horas, exclusivamente en PuntoTicket hasta agotar stock.

Con Mick Hucknall al frente, la banda realiza un paso por su más grandes éxitos donde destacan “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, por nombrar algunas.

Estos son los valores de las entradas:

Valores en preventa:

– Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.

– Platea Alta Numerada: $47.200 más cargo por servicio.

– Cancha General de Pie: $55.200 más cargo por servicio.

– Platea Baja Numerada: $111.200 más cargo por servicio.

– Platea Baja Preferencial Numerada: $135.200 más cargo por servicio.

– Cancha Frontal de Pie: $127.200 más cargo por servicio.

– Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

– Acompañante Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Valores en venta general:

– Tribuna: $29.000 más cargo por servicio.

– Platea Alta Numerada: $59.000 más cargo por servicio.

– Cancha General de Pie: $69.000 más cargo por servicio.

– Platea Baja Numerada: $139.000 más cargo por servicio.

– Platea Baja Preferencial Numerada: $169.000 más cargo por servicio.

– Cancha Frontal de Pie: $159.000 más cargo por servicio.

– Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.

– Acompañante Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.