Lo que se sabe del documental de John Lennon y Yoko Ono

“One to One: John & Yoko” es un documental dirigido por el cineasta escocés, Kevin Macdonald y busca documentar “la vida después de The Beatles” de John Lennon, junto a su esposa Yoko Ono.

Macdonald fue galardonado en el 2000 con un Oscar por Mejor Documental llamado Un día de Septiembre.

Este proyecto llega más de cinco décadas después de que The Beatles se separaron, y más de 40 luego que Lennon fue asesinado a tiros en 1980 cuando él y Ono regresaban a su casa en Nueva York.

El proyecto se basa en imágenes de 16 mm del clásico concierto One to One. Al mismo tiempo ofrece una mirada íntima a Lennon y Ono mientras trazan un nuevo rumbo musical.

Habrá material exclusivo recientemente restaurado y archivos personales. Específicamente llamadas telefónicas y películas caseras grabadas por Lenon y Ono.

Además, tendrá materiales de audio remezclado del evento. Los que fueron producido por el hijo de la pareja, Sean Ono Lennon.

Según comentó Ono Lennon a The Hollywood Reporter, el documental “ofrece una visión completamente nueva de la vida de mis padres durante sus años en Bank Street y sus primeros años en Nueva York. Mostrará de primera mano su inquebrantable dedicación a promover la paz y la no violencia durante una era turbulenta de malestar, corrupción y guerra innecesaria”.