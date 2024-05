“Es mejor mantenerme así, hasta que aparezca la mujer indicada”: Lenny Kravitz dice que no tiene relaciones sexuales hace 9 años

El reconocido músico Lenny Kravitz sorprendió al público con una revelación íntima: ha practicado el celibato durante los últimos nueve años

En conversación con The Guardian, el intérprete de “Are You Gonna Go My Way” explicó que esta decisión se basa en su deseo de evitar los “errores” de su padre, quien fue infiel a su madre, Roxie Roker.

El cantante, quien recibió una estrella en el Paseo del Salón de la Fama de Hollywood en marzo pasado, compartió detalles sobre su vida amorosa tras su separación de la actriz Lisa Bonet en 1991. Luego de dicha ruptura, Kravitz admitió que comenzó a salir con varias mujeres de manera ocasional. “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”, dijo el artista.

“Sigo convencido de que es mejor mantenerme en celibato hasta que aparezca la mujer indicada. Es algo espiritual”, explicó el artista de 60 años. Y, a pesar de que aseguró que le encantaría volver a apostar al amor, indicó que hay ciertas cosas que es consciente de que debería revertir para conseguirlo: “Me volví muy firme en mis costumbres, en mi forma de vivir”.

Después de su matrimonio con Bonet, Kravitz fue visto con diversas mujeres de la industria hollywoodense, como Vanessa Paradis, Adriana Lima y Nicole Kidman. Sin embargo, ninguna de estas relaciones prosperó.

En el videoclip de uno de sus últimos temas, “TK421”, Kravitz aparece totalmente desnudo, luciendo orgulloso su cuerpo esculpido. Sin embargo, asegura que está lejos de ser narcisista. “Con el tiempo, he llegado a aceptarme y sentirme cómodo conmigo mismo, pero nunca he sido de los que se miran al espejo y dicen: ‘¡Oh, sí, mira eso! Soy tan bello’. Y especialmente, cuando era adolescente, esa situación estaba muy alejada de mi realidad”, afirmó.