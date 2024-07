Vocalista de Heart anunció que tiene cáncer

“Queridos amigos, recientemente me sometí a una operación para remover algo que, al final, resultó ser canceroso”, comenzó un escrito publicado por la vocalista de Heart, Ann Wilson.

Además, tras el anuncio de la artista de 74 años, la banca pospuso el resto de los conciertos que tenían agendados para la gira de este año.

“La cirugía fue exitosa y me siento bien, pero mis médicos ahora me están aconsejando que me someta a un ciclo de quimioterapia preventiva, y he decidido hacerlo”, expresó Wilson.

Pese al negativo anuncio, la cantante se mostró esperanzada y optimista respecto al tratamiento que deberá someterse, indicando que aún “queda mucho por cantar” y que “esto solo es una pausa”.

De igual manera, la cantante lamentó que la banda debiera suspender los conciertos que venían. “Realmente desearía que pudiéramos hacer estos conciertos. Por favor sepan que absolutamente planeo regresar al escenario en 2025“, anunció.

Pese a que Heart no entregó mayor información de las fechas suspendidas, se resaltó que la gira se encuentra suspendida y que ponto será reagendada.