Mira Bien: La excepcional voz y vida de Cyndi Lauper

“Let the canary sing” de Cyndi Lauper, un documental que se llama así porque, antes de ser famosa, tuvo una banda a la que estaba contratada y se quiso cambiar, pero el manager la demandó y en el juicio, la jueza dijo dejen que cante este canario.

Dirigido por la misma detrás del documental de las Go Go, Ignacio Olivares dijo “que no le gustó tanto como ese y que se corta la mano detrás de Cyndi Lauper y no toca el momento de We are de world que es una muy buena historia”.

Sí muestra cómo desarrolla esta personalidad tan especial “los papás se separan cuando es muy chica, se va temprano de la casa e intenta trabajar de muchas cosas, pero nada le resulta. Entre que no se concentra y no le resulta y después se puso a cantar en bandas de covers. Incluso cantó como Janis Joplin”, contó Olivares.

Hasta que cuando tenía 30 años, triunfó con su primer disco en solitario: She’s So Unusual.

El documental también habla de su faceta de activista y se muestra su lado B además de cantar.

“Ella habla mucho y me hubiese gustado que otras personas hablaran”, eso sí comentó Olivares, pero “igual vale la pena verlo”.