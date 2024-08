Con sensuales fotos, Madonna celebra sus 66 años en Italia

Madonna cumple 66 años y ya no quedan epítetos para describirla. Diva del pop, ícono cultural, símbolo sexual, marcadora de tendencias, provocadora, lenguaraz y polémica.

Todo lo que hace Madonna genera olas en los medios de comunicación y no pasa inadvertida en ninguna parte del mundo. Y es que no es para menos. La reina del pop siempre ha desafiado al mundo y con la edad, eso no ha parado.

Es más, a través de sus redes sociales, compartió un carrusel de provocativas imágenes donde se la ve sensual sobre una cama, posando como like a prayer y también en sugerentes poses junto a su novio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Recordemos que la reina del pop estuvo hace algunos meses muy afectada de salud debido a una bacteria, de la cual se recuperó y ha dicho estar agradecida de estar viva.

Como se había anunciado, Madonna está celebrando su cumpleaños en Italia, pero se descartó el rumor que había surgido sobre que la diva celebraría en las ruinas de Pompeya.

Biopic

Aunque se viene anunciando hace algún tiempo y pasar por distintas producciones, según publicó la misma Madonna, su biopsia está en camino y está ella misma detrás del guión.

Lo que sí parece estar claro, es quien interpretará a la diva. Sería la actriz Julia Garner, ganadora de dos Emmy por su papel de Ruth Longmore en Ozark.

Celebremos

Queremos celebrarla con su marca registrada: Su música. Elegimos una playlist que quizás no refleja todos los cambios de timón que ha sufrido su carrera, pero que tiene cierto halo nostálgico. ¡Felicidades Madonna!

Escucha: