Después de 15 años: Oasis regresa a los escenarios con una serie de conciertos

Los hermanos Noel y Liam Gallagher han anunciado la vuelta de Oasis tras 15 años de separación. A las 3:00 de la mañana de este martes la banda británica, que se separó en 2009 después de un conflictivo concierto en Francia, ha confirmado su regreso con una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda bajo el proyecto titulado “This is it, this is happening”.

Los boletos estarán disponibles a partir del 31 de agosto. Este retorno coincide con el 30º aniversario de su álbum debut, Definitely Maybe.

Por lo pronto, no hay anuncio para otros lugares del mundo en esta primera fase. En Chile, sólo han estado tres veces: el 14 de marzo de 1998 en el Estadio San Carlos de Apoquindo; el 12 de marzo de 2006 en el Velódromo del Estadio Nacional; y finalmente el 5 de mayo de 2009 en el Movistar Arena, meses antes del adiós definitivo.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE 🎟️ 8am IST

UK 🎟 9am BST

Full information 👉https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68 — Oasis (@oasis) August 27, 2024