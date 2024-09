“Está destrozada porque no ha conseguido entrada”: Liam Gallagher se burla de las personas que critican los precios de los ticket de los conciertos de Oasis

Liam Gallagher, cofundador de Oasis, bromeó en redes sociales sobre los elevados precios alcanzados por las entradas para ver los conciertos del grupo de brit pop tras anunciar su regreso después de 15 años de distanciamiento.

En una serie de mensajes colgados en su cuenta de la red social X, el menor de los hermanos Gallagher, de 51 años, intercambia comentarios con seguidores de la formación que lamentan el excesivo coste de los tickets para asistir a los espectáculos anunciados en el Reino Unido e Irlanda para julio y agosto de 2025.

A uno de estos fans, que le reprocha que las entradas sean tan caras, Gallagher le escribe un “cállate” y cuando otro le pregunta qué opina su madre, Peggy, sobre la esperada reunión de los hermanos, Liam le contestó en tono de mofa: “Está destrozada porque no ha conseguido entrada (a los conciertos)”.

Didn’t expect them to rip the fans off as much as they have done.

It’s genuinely a shame.

— sstopp (@sstopp2) September 6, 2024