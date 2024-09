Oasis en Chile: Se presentarían en dos fechas en octubre de 2025

El regreso de Oasis tiene al mundo de la música revolucionado. La banda de los hermanos Gallagher anunció hoy fechas para México, Canadá y Estados Unidos, los primeros fuera de Inglaterra e Irlanda.

“America.

Oasis is coming.

You have one last chance to prove that you loved us all along.”

Oasis will tour North America in 2025!

Register for the North American ticket pre-sale private ballot 👉https://t.co/A0zRW3s9vA

The pre-sale will take place Thursday, 3rd October.

Tickets… pic.twitter.com/s0fGcunAJC

— Oasis (@oasis) September 30, 2024