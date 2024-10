Líder de Coldplay informa el fin del grupo: Solo lanzarán dos álbumes más

El vocalista y lider de Coldplay, Chris Martin, reveló que la banda lanzará solo dos álbumes más antes de poner fin a su discografía. En una entrevista con Zane Lowe, Martin explicó que la decisión sigue una filosofía de “menos es más”, buscando mantener la calidad de su música.

A pesar de que Coldplay dejará de producir nuevos discos, Martin aseguró que la banda continuará de alguna forma creativa.

Martin explicó que este límite les ayuda a centrarse en lo esencial. “Tener ese límite significa que el control de calidad es tan alto ahora mismo que es casi imposible que una canción lo consiga, lo cual es genial”, reflexionó el vocalista.

El cantante comparó su decisión con las carreras de otros íconos culturales, como la saga Harry Potter, los 12 álbumes de The Beatles y las obras de Bob Marley.

¿Volverán?

A pesar de la despedida, Martin aclaró que esto no significa el final completo de la banda. Aunque dejarán de lanzar nuevos discos, Coldplay seguirá haciendo música de alguna forma.“Eso continuará de alguna manera, pero hay algo especial en lo de Coldplay”, comentó el artista, sugiriendo la posibilidad de proyectos colaborativos o recopilaciones de material no terminado.

Martin también compartió su deseo de que los miembros de la banda, como el baterista Will Champion, tengan tiempo para vivir fuera del estudio de grabación.”No quiero que, cuando tengamos 60 años, estar diciendo: ‘Will, te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!'”, bromeó el vocalista.

Nuevo álbum

Moon Music, el décimo álbum de Coldplay, estará disponible a partir del 4 de octubre.

El álbum ya ha generado expectativas con los sencillos Feels Like I’m Falling In Love y We Pray, que han alcanzado los puestos 16 y 26 en la lista de sencillos del Reino Unido, respectivamente. Este lanzamiento sigue el éxito de Music Of The Spheres, el álbum de 2021 que también alcanzó el primer puesto en las listas de álbumes del Reino Unido.

A pesar de las especulaciones sobre su retiro total, lo dicho recientemente por Martin desmiente las declaraciones anteriores de 2021, cuando sugirió que Coldplay lanzaría su último álbum en 2025. Ahora, queda claro que los miembros de Coldplay seguirán activos de alguna manera, aunque ya no con la misma producción de álbumes que los hizo famosos.