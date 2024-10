Así fue la versión de “Belive” entre Cher y Dua Lipa en el Salón de la Fama del Rock

En la icónica ceremonia del Salón de la Fama del Rcok and Roll, Cher cantó junto a Dua Lipa una versión de Believe.

En un inicio, Lipa comenzó cantando sola acompañada de la banda The Roots y luego se unió la propia Cher para cantar juntas tomadas de las manos.

Una canción de 1998 que se ha transformado en un ícono. De hecho, Cher dijo en su discurso que esta canción “cambió el sonido de la música para siempre“.

We’re LIVE with the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony! @dualipa, @cher, and @theroots kick things off the with their AMAZING performance of Cher’s smash hit “Believe.” Tune in NOW on Disney+ to watch LIVE. #RockHall2024 pic.twitter.com/2vFQydTm0f

— Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024