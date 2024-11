Tras 16 años: Oasis regresa a Chile con show en el Estadio Nacional

Ayer lo adelantaron y hoy es oficial, Oasis regresa a Chile con un concierto en el Estadio Nacional.

La banda liderara por los Liam y Noel Gallagher anunció su retorno al país a través de redes sociales, confirmado que se presentará en Chile el miércoles 19 de noviembre de 2025. Esto tras 16 años de la última vez que el grupo tocó en terreno nacional.

Hasta el momento, la fecha en Chile se suma a las dos que realizarán en Buenos Aires (en el Estadio Monumental de River Plate) y otras dos en São Paulo (en el Estadio Morumbí). En total, suman 5 shows en Sudamerica, tras el tramo en que visitarán Australia, donde ya agotaron tres de cuatro shows dispuestos para la venta.

OCTUBRE 2025

Viernes 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

NOVIEMBRE 2025

Sábado 1 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Martes 4 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (EXTRA SHOW AGREGADO)

Sábado 7 Nov – Accor Stadium, Sydney, Australia (AGOTADO)

Domingo 8 Nov – Accor Stadium, Sydney, Australia (AGOTADO)

Sábado 15 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (RECIÉN AÑADIDO)

Domingo 16 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (RECIÉN AÑADIDO)

Miércoles 19 Nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (RECIÉN AÑADIDO)

Sábado 22 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (RECIÉN AÑADIDO)

Domingo 23 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (RECIÉN AÑADIDO)

Oasis se ha presentado en tres ocasiones en el país, durante la primera parte de su carrera. Debutaron en marzo de 1998 con un recordado show en el estadio San Carlos de Apoquindo, como parte del Be Here Now tour. Regresaron años después, en marzo de 2006, esta vez presentándose en el Velódromo del Estadio Nacional, como parte de la gira promocional del álbum Don’t Believe the truth, Su última presentación en Chile ocurrió en mayo de 2009, apenas meses antes del quiebre, ocasión en que tocaron en el Movistar Arena. Esa vez el grupo que realizó el número de apertura fue Primavera de Praga.