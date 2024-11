Simple Minds regresa a Chile en abril de 2025

Después de 30 años regresa a Chile Simple Minds para presentarse em el Movistar Arena el 29 de abril de 2025.

Las entradas para ver a una de las bandas emblemáticas de los 80, estarán en preventa desde este 7 de noviembre a las 11:00 con 20% de descuento con todo medio de pago hasta agotar stock en PuntoTicket.

Impulsores del espíritu post punk de fines de los 70, la banda del Reino Unido es una de las más trascendentales de la música. Con canciones como Don’t You (Forget About Me), Alive and Kickingm, Belfast Child, New Gold Dream y Mandela Day, Simple Minds son parte de la banda sonora de generaciones.

En el concierto, repasarán sus grandes éxitos, además de su último disco de 2022 Direction of the Heart.

Precios:

Tribuna $29.000.- / Valor Preventa $23.200.-

Platea Alta $49.000.- / Valor Preventa $39.200.-

Platea Baja $89.000.- / Valor Preventa $71.200.-

Platea Baja Preferencial $129.000.- / Valor Preventa $103.200.-

Golden $49.000.- / Valor Preventa $39.200.-

Platinum $79.000.- / Valor Preventa $63.200.-

Diamante $99.000.- / Valor Preventa $79.200.-

Primeras Filas Vip Experience $169.000.- / Valor Preventa $135.200.-