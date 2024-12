Elige tu canción de este 2024 en Duna a la carta

Siempre hay canciones que marcan momentos, etapas, meses y por qué no, años.

Porque la música es compañía y protagonista, de todas las buenas canciones que se lanzaron este año, escogimos 19 que encontramos que marcaron este 2024. ¿Cuál fue la tuya?

Participa votando por tu canción favorita

1.- The lemon twigs – My golden years

Muy temprano en el año conocimos a The Lemon Twigs. Con sonido retro, veraniego y un innegable guiño a los Beach Boys, el dúo norteamericano conformado por Los Hermanos D’Addario nos entregó “My golden years” uno de nuestros elegidos para Duna a la Carta 2024.

2.- James – Is This Love

James regresó este año con el disco Yummy, que continúa esa racha virtuosa que los ha tenido como protagonistas de esta década. La banda de Manchester nos entregó “Is this love”, una canción llena de guiños a las melodías y letras de la etapa clásica de James y que elegimos para esta selección de para Duna a la Carta 2024.

3.- Mumford & sons- Good People

Mumford and Sons rompieron un silencio de cinco años y marcaron su regreso con una canción llamada Good People. Inspirados como nunca, Marcus Mumford y compañía se asociaron con Pharrell Williams para entregar un sencillo lleno de soul que es uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

4.- The black keys + Beck – This is nowhere

The Black Keys volvieron este año a las plataformas con el álbum “Ohio Players” que apareció a principios de abril. Acompañados de Beck, Dan Auerback y Patrick Carney nos entregaron This is nowhere un himno que entra en nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

5.- Keith Richards- I’mwaiting for the man

En el primer semestre de 2024, Keith Richards se hizo parte del tributo a Lou Reed llamado “The power of the heart” con una de las canciones esenciales del músico neoyorkino en su etapa de The Velvet Underground. Keith Richards, con su versión de I’m waiting for the man, sacó pasajes para nuestro Duna a la carta 2024.

6.- Travis – Gaslight

Meses antes de lucirse en nuestro país en noviembre pasado, el grupo TRAVIS presentó “L.A. Times”, su primer disco en 4 años. EL cuarteto escocés marcó el comienzo de una nueva y nos entregó “Gaslight” que es uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

7.- Lorde- Take me to the river

Este año se celebraron las cuatro décadas de “Stop Making Sense”, la película musical de Talking Heads que también tuvo su disco tributo. La neozelandesa Lorde se hizo presente en esta celebración haciéndose cargo de “Take me to the river”, canción original de Al Green que Talking Heads hizo suya en el estudio y en los escenarios. “Take me to the river”, junto a Lorde, es uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

8.- Belle and Sebastian- What Happened to you, son?

El grupo Belle and Sebastian también se hizo presente en este año musical. Los escoceses escarbaron entre las grabaciones descartadas de su álbum Late Developers y nos ofrecieron “What Happened to You, Son?”, una canción que relata la historia de un fan obsesionado con sus ídolos musicales. “What Happened to You, Son?”, de Belle and Sebastian, también es uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

9.- Remi Wolf – Toro

Lejos de ser una promesa musical, Remi Wolf se graduó de estrella con su segundo disco, llamado “Big Ideas”. De ese trabajo nos quedamos con “Toro” uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

10.- Primal Scream- Love Insurrection

Ocho años de silencio quedaron atrás y Primal Scream volvió a las pistas con Come Ahead, el álbum que los condecoró esta temporada. De ese disco escuchamos “Love Insurrection” junto a Primal Scream, uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

11.- Leon Bridges – Peaceful Place

A principios de octubre se editó “Leon” lo más reciente del cantautor texano Leon Bridges. De ese trabajo – grabado en el desierto de México y mezclado en la legendaria ciudad de Nashville-, Bridges nos presentó “Peaceful Place”, una joyita de soul orgánico que entra a nuestra selección de Duna a la carta 2024.

12.- Manic Street Preachers- Decline and fall

A la espera de su nuevo disco “Critical Thinking” que aparecerá a fines de enero,

Manic Street Preachers ya ha dado luces de cómo será el sonido de ese trabajo. Hace algunos meses presentó su primer adelanto, llamado Decline and Fall que entró directo a nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

13.- The war on drugs- You wreck me

La serie Bad Monkey, de Apple TV, nos dejó una curatoría musical envidiable que fichaba a artistas como Eddie Vedder y Sharon Van Etten, haciendo covers de Tom Petty. The war on drugs abrió los fuegos de ese disco con “You wreck me” que se inscribió en nuestro Duna a la carta 2024.

14.- The Jesus and Mary Chain- Pop seeds

Este año también nos trajo de vuelta 2024 a los hermanos Jim y Will Reed, mejor conocidos como The Jesus and Mary Chain. Además de lanzar un libro de memorias, el grupo se anotó una nueva canción llamada “Pop Seeds”, uno de nuestros elegidos para este Duna a la carta 2024.

15.- Franz Ferdinand- Audacious

En noviembre tuvimos en vivo a Franz Ferdinand, que ha estado mostrando algunos trazos del nuevo disco que editarán en los próximos días. Como sinopsis del trabajo que se viene, los escoceses lanzaron “Audacious” que se inscribió en nuestro Duna a la carta 2024.

16.- Stevie Nicks- The Lighthouse

Veterana de mil batallas, Stevie Nicks regresó con The Lighthouse, una canción que devuelve a la ex Fleetwood Mac a esa zona de activismo feminista que encarnó hace varias décadas. Con “the lighthouse” Stevie Nicks nos entregó una joya más para nuestra lista de elegidos en este Duna a la carta 2024.

17.- Weather station- Neon sings

Para mediados de enero está planeado el regreso de Weather Station con su nuevo álbum Humanhood. El proyecto de la canadiense Tamara Lindemann ya nos entregó un adelanto con la canción “Neon Signs” que aparece seleccionada en nuestra Duna a la carta 2024.

18.- Sam Fender- People Watching

Con un guiño a The Killers y con la producción del líder de The War on Drugs, Sam Fender nos ofreció su primer adelanto, una canción que tributaba a una amiga fallecida. El sencillo es People Watching y es uno de nuestros elegidos en este Duna a la carta 2024.

19.- Al Green – Everybody Hurts

Al Green volvió a hacer de las suyas y reinventó Everybody Hurts, canción original de REM y una de las piezas clásicas del grupo de Athens. En formato de soul y con coro y sección de cuerdas, Al Green nos dejó su lectura de Everybody Hurts, parte de nuestro Duna a la carta 2024.

