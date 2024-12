Pretenders regresa a Chile este 2025

Con un 2024 lleno de éxito, la banda inglesa liderada por Chrissie Hynde, Pretenders, se presentará el sábado 10 de mayo de 2025 en el Movistar Arena, como parte de su Latin America Tour 2025.

Si bien el grupo ya había estado en nuestro país en marzo del 2018, cuando fueron invitados especiales en el show de Phil Collins, este será su primer concierto en solitario, por lo que será una oportunidad única para disfrutar de su repertorio completo en vivo.

Entre las canciones que serán parte del setlist en este show, se encuentran I’ll Stand by You, Show Me, Brass in Pocket, Back on the Chain Gang y Don’t Get Me Wrong, con las cuales la banda buscará ofrecer un concierto emotivo que transporte a sus fans por la música que definió el punk, el new wave y el pop británico de los años 80.

Pretenders ha trascendido como una de las bandas más influyentes de la música y ha mantenido su relevancia a lo largo de los años. Su más reciente trabajo Relentless, ya ha alcanzado más de 6,6 millones de oyentes mensuales en Spotify. Este álbum de 12 canciones ha sido aclamado tanto por la crítica como por los fans e incluye melodías como Let the Sun Come In, I Think About You y A Love.

Las entradas para este show estarán disponibles desde este jueves 12 de diciembre, a las 11:00 horas, a través de PuntoTicket, el único medio oficial para adquirirlas.