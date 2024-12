El histórico hit “Last Christmas” de Wham! vuelve a ser el número 1 de las listas de éxitos

La canción navideña “Last Christmas” es nuevamente número 1 en las listas de éxitos en Reino Unido justo en su aniversario número 40. El hit fue escrito y producido por el fallecido George Michael el año 1984, cuando quedó en segundo lugar detrás de Do They Know It’s Christmas? de Band Aid.

Este aniversario también ha traído consigo recuerdos emotivos de quienes trabajaron con Michael. Shirlie Kemp, cantante de respaldo de Wham!, recordó cómo George disfrutaba celebrando la Navidad con amigos y obsequiando regalos: “Le encantaba tener números uno y siempre hacía que la Navidad se sintiera especial”.

Reacciones

Andrew Ridgeley, miembro del dúo, expresó su emoción: “37 años para llegar al número uno, 39 años para el número uno navideño, y ahora vienen todos de golpe, como los autobuses de Londres”. Ridgeley aseguró que George Michael estaría encantado con este reconocimiento y destacó que la canción es ya un clásico, al nivel de las tradiciones navideñas más queridas.

En conmemoración del aniversario, “Last Christmas” fue relanzada en ediciones especiales, incluyendo vinilos y discos con animaciones únicas. Además, figuras cercanas a George Michael recordaron su espíritu festivo, subrayando su pasión por la Navidad y los números uno en las listas.

El éxito continuado de “Last Christmas” no solo celebra la herencia musical de Wham!, sino que también rinde homenaje al legado artístico de George Michael, cuyo talento sigue en pie en todo el mundo.