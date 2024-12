Spotify reveló las canciones de Navidad más escuchadas por década

A pocas horas de la llegada de la Navidad, Spotify ha revelado las canciones más populares de esta temporada por década, mostrando una evidente brecha generacional en los gustos musicales. Desde los años 50 hasta la actualidad, estas canciones han marcado las celebraciones navideñas en todo el mundo.

Años 50: “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms (1957). Este clásico rockabilly es considerado el primer rock and roll navideño y ha sido versionado por numerosos artistas desde su lanzamiento.

Años 60: “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee (1958). Con más de 15 millones de copias vendidas, este éxito fue grabado cuando Lee tenía solo 13 años.

Años 70: “Wonderful Christmastime” de Paul McCartney (1979). Grabada durante su proyecto en solitario *McCartney II*, convirtió al ex-Beatle en un ícono de las canciones navideñas.

Años 80: “Last Christmas”de Wham! (1984). Este inolvidable éxito compuesto por George Michael alcanzó el segundo lugar en las listas del Reino Unido durante cinco semanas consecutivas.

Años 90: “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey (1994). Un clásico contemporáneo ampliamente aclamado, que se ha convertido en esencial para las festividades.

Años 2000: “My Only Wish (This Year)” de Britney Spears (2000). Este tema de teen pop se compara con el éxito de Carey por su espíritu navideño moderno.

Años 2010: “Santa Tell Me” de Ariana Grande (2014). Este éxito ingresó a la lista Billboard Hot 100, consolidando a Grande como una figura clave en la música navideña reciente.

Años 2020: “Santa, Can’t You Hear Me” de Ariana Grande y Kelly Clarkson (2021). Este dueto, lanzado tras su colaboración en *The Voice*, se destaca por su popularidad en la actualidad.

Estas canciones, que abarcan desde el rockabilly hasta el pop, son la prueba de cómo la música navideña evoluciona con cada generación.