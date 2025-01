Los 80 años de Rod Steward

Un 10 de enero de 1945 en Londres, Inglaterra, nació el cantante Roderick David Stewart, más conocido como Rod Stewart.

A pesar de que Stewart, se ha convertido en un icono de la música, tuvo un breve paso como futbolista del Brentford F.C. Sin embargo, lo que lo llevó al estrellato fue su gran carrera musical.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Comenzó su carrera como músico callejero, lo que la llevó a formar parte de agrupaciones como The Dimensions y el grupo The Steampacket.

Fue en los años 60 donde tuvo el salto a la fama, al momento en que formó parte de The Jeff Beck Group, participando en dos de los álbumes más icónicos de la banda. Luego, con The Faces, tuvo la posibilidad de compartir escenario con el guitarrista Ronnie Wood, quien más tarde se uniría a los Rolling Stones.

En 1969, Rod Stewart debutó como solista con el álbum An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down, trabajo que marcó el inicio de una explosiva carrera que pronto también se vio con los éxitos de la banda The Faces.

Tras la disolución del grupo en 1975, Stewart se enfocó completamente en su carrera solista, consolidándose como uno de los artistas más exitosos y respetados del mundo.

Carrera como solista

Con una variedad de géneros como el soft rock, new wave, soul, blues rock, folk, rhythm and blues, y disco, Stewart, ha logrado mantene su vigencia y llegar a audiencias de diferentes generaciones. Así mismo lo demuestran los números, el cantante británico ha vendido entre 100 y 200 millones de discos en todo el mundo, lo que lo posiciona entre los solistas más exitosos de la historia.

Además, ha sido galardonado con un Premio Brit, un Grammy, como también se le ha incluido en el Salón de la Fama del Rock en dos ocasiones. En la primera de estas se presentó como solista en 1994, y en la segunda ocasión como miembro de The Faces en 2012. Mientras que en 2006 fue incluido en el Salón de la Fama del Reino Unido.