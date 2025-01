Los mejores discos del siglo XXI según Rolling Stone

En una lista reciente de los 250 mejores álbumes de los últimos 25 años, la revista Rolling Stone buscó capturar la diversidad y la ambición que han caracterizado a este período.

Al compilar la lista, se priorizó incluir producciones que ofrecieran perspectivas únicas o rompieran moldes, aunque ello implicara limitar el número de álbumes por artista. Aun así, ciertos nombres como Taylor Swift, Beyoncé, Radiohead y Bad Bunny destacaron por su capacidad de lanzar múltiples obras maestras.

Los 20 mejores discos del siglo XXI

Lemonade, Beyoncé: Lanzado el año 2016, destacó por su narración, revelación y resonancia cultural.

Kid A, Radiohead: Lanzado el año 2000, es un disco 11 pistas en el que se utilizaron secuenciadores, cajas de ritmos, sintetizadores antiguos, cuerdas y una sección de metales.

Blonde, Frank Ocean: Lanzado en 2016, Blonde es un disco lleno de guitarras oníricas, que aprovecha el espíritu psicodélico de Marvin Gaye y Brian Wilson.

Stankonia, OutKast: Lanzado en el 2000 combina drum and bass, gospel y un solo de guitarra al estilo de Jimi Hendrix.

Folklore, Taylor Swift: Lanzado en el año 2020, la artista se encerró durante el confinamiento, contando sus historias más ingeniosas e inquietantes.

good kid, m.A.A.d city, Kendrick Lamar: Lanzado en 2012, el protagonista, consciente de su vulnerabilidad, navega por las amenazas de las pandillas del barrio, las fuerzas del orden e incluso de sí mismo.

SOS, SZA: Lanzado en 2022, este álbum desafía todos los clichés del género, mezclando hip-hop y rock con baladas conmovedoras como Snooze.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye West: Lanzado en 2010, el álbum cuenta con colaboraciones en el coro de Elton John, Charlie Wilson y Alicia Keys.

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny: Lanzado en 2022, el cantante toca las fuerzas coloniales que contribuyen a las luchas en Puerto Rico mientras celebra todos los aspectos de la cultura de su tierra natal.

Is This It, The Strokes: Lanzado en 2001, el disco se posicionó como uno de los mejores albumes de guitarra neoyorquinos

‘Vudú’, D’Angelo: Lanzado en el 2000, es un álbum marcado por un R&B, con baladas como “Untitled (How Does It Feel)”.

The Blueprint, Jay-Z: Lanzado en 2001: Lanzado en 2002, es un álbum que cuenta con ritmos de Kanye West, Just Blaze, Timbaland, entro otros.

The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do, Fiona Apple: Lanzado en 2012, este disco está marcado por un estilo de producción minimalista, haciendo hincapié en herramientas de percusión poco habituales, como timbales, e incluso golpeando sus muslos y pisoteando el suelo.

Elephant, The White Stripes: Lanzado en el año 2003, es un disco grabado en equipo antiguo sin ningún tipo de arreglo de producción.

Norman Fucking Rockwell, Lana Del Rey: Lanzado en 2019, la artista se alejó de los sonidos orquestales, el pop oscuro y las letras tóxicas que idealizaban el amor.

Beyoncé, Beyoncé: Lanzado en 2013, el álbum presenta un enfoque musical más vanguardista y un quién es quién de los colaboradores, incluidos su esposo Jay-Z, Timbaland, Sia, Pharrell, Justin Timberlake.

Adele, 21: Lanzado en 2021, el albúm destacó con un soul clásico. Este disco, ganó seis premios Grammy.

Under Construction, Missy Elliot: Lanzado en 2002, este disco apunta al espíritu lúdico del rap de la vieja escuela, como en Back in the Day, con Jay-Z.

Love and Theft, Bob Dylan: Lanzado en 2001, el cantante que había visitado todos los rincones de Estados Unidos y había sido expulsado de todos ellos, hizo con este disco, que todo sonara como si esta vez realmente no hubiera una dirección a casa.

The Fame Monster, Lady Gaga: Lanzado en el año 2009, el disco de ocho canciones ofreció un análisis dance-pop oscuro del amor y la vida como celebridad.