Coldplay anuncia que su último disco tendrá una película: “A film for the future”

La banda británica, Coldplay, ha sorprendido a sus fanáticos con el anuncio de su nuevo proyecto titulado “A Film For The Future”. Este será una producción audiovisual que acompañará su último álbum, “Moon Music”.

Con fecha de estreno el 22 de enero, la cinta que promete ser una experiencia artística única, podrá ser vista en YouTube y en proyecciones especiales en Londres, Manchester y Seúl.

El filme, tiene una duración de 44 minutos, se construyó a partir de las contribuciones de 150 artistas visuales de 45 países, quienes fueron invitados a crear arte inspirado en “Moon Music” tras escuchar partes del álbum. La creación fue excluyente de reglas e instrucciones específicas, y sin conocimiento de las creaciones de los demás participantes, estos artistas explotaron su creatividad.

“Estamos muy agradecidos con todos los increíbles artistas que prestaron su talento para esta cinta. Han creado algo muy hermoso y estamos extremadamente orgullosos de ello”,comunicaron los miembros de Coldplay.

El camino hacía el cortometraje

“A Film For The Future” no es un proyecto improvisado. De hecho, Coldplay ha estado dejando pistas sobre su desarrollo desde hace casi cinco años. Una de las primeras referencias se encontró en la placa de un carro en la portada de su álbum Everyday Life, lanzado en 2019. Además, una sección de esta cinta fue utilizada como video de la letra del sencillo feelslikeimfallinginlove.

La producción de la cita fue liderada por Ben Mor, quien además dirigió el icónico video de Hymn for the Weekend junto a Beyoncé. En cuanto al proyecto, Mor lo describió como “un collage caleidoscópico de piezas de quilt (un tapiz multimedia) de 44 minutos”.

“Fue un gran privilegio tener la vista panorámica de un proyecto tan ambicioso, trabajando con tantos animadores y cineastas increíbles. Todos trabajando de manera independiente unos de otros. La película final es simplemente impresionante y no puedo esperar a que los fanáticos de Coldplay la vean”, finalizó.