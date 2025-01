“Saturday night fever”: La banda sonora de los Bee Gees que conquistó los 70

El 15 de noviembre de 1977 fue lanzado uno de los álbumes más icónicos de todos los tiempos, Saturday Night Fever (Fiebre del Sábado por la Noche).

Liderada por los Bee Gees, la colección incluyó éxitos como Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love y Night Fever. De hecho, a los meses de su lanzamiento, desde el 20 de enero de 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever estuvo 24 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard en Estados Unidos.

Estas canciones no solo se convirtieron en himnos de la música disco, sino que también establecieron nuevos estándares en la industria musical. En marzo de 1978, cinco de las diez canciones más populares del Billboard eran de los Bee Gees, y el álbum representó cerca del 2% de las ventas totales de la industria musical de ese año.

Bee Gees en el proyecto

Los Bee Gees no estuvieron involucrados en el proyecto desde el principio. Sin embargo, John Travolta, estrella de la película, mencionó que “los Bee Gees ni siquiera estuvieron involucrados en la película al principio. Ellos solo llegaron al proceso de postproducción. Yo pasé mucho tiempo solo bailando Stevie Wonder y Boz Scaggs”. Fue Robert Stigwood, productor de la banda sonora, quien convocó a los Bee Gees en la etapa de postproducción para crear los temas principales.

El resultado fue un álbum que definió no solo la película, sino también a toda una generación.

Aunque los Bee Gees son el corazón del álbum, Saturday Night Fever también incluye éxitos de otros grandes artistas de la era disco, como: Disco Inferno de The Trammps, Boogie Shoes de KC and the Sunshine Band y Open Sesame de Kool & The Gang.

Más allá de la música

El impacto de Saturday Night Fever trascendió la música. La película y su banda sonora influenciaron la moda, el cine y la cultura popular, de hecho los movimientos de baile y el estilo de vestimenta marcaron los años 70.

Además, el álbum fue reconocido con numerosos premios, incluido el Grammy al Mejor Álbum de Banda Sonora Original y varias menciones en rankings de los mejores discos de todos los tiempos.

Por otra parte, VH1 lo clasificó como el quincuagésimo mejor álbum de la historia en 2003. Mientras que dos años después, Channel 4 del Reino Unido lo ubicó en el puesto 80 de los 100 álbumes más grandes.