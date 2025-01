“Hot for You, Baby”: La inédita canción de Tina Turner será estrenada luego de 40 años

Luego de 40 años, la canción titulada “Hot for You, Baby”, una joya oculta de Tina Turner, ha salido a la luz.

La canción fue grabada originalmente en los legendarios Capitol Studios en Hollywood durante las sesiones de su álbum Private Dancer de 1984 y producida por John Grant. Sin embargo, fue recientemente estrenada en el programa de radio BBC Radio 2 Breakfast Show.

Poco después, se hizo pública en plataformas digitales y redes sociales.

El origen de Hot for You, Baby

La canción, fue escrita por los músicos australianos George Young y Harry Vanda, quienes también la habían compuesto para el cantante John Paul Young en 1979, aunque su versión original no logró captar atención.

Sin embargo, con la versión de Turner, esta melodía formará parte de la edición del 40 aniversario de Private Dancer, que estará disponible el próximo 21 de marzo.

La colección incluirá material nunca antes escuchado, presentaciones en vivo y archivos históricos, celebrando uno de los discos más emblemáticos de la legendaria cantante.

Private Dancer

Lanzado originalmente en 1984, Private Dancer, marcó un punto de inflexión en la carrera de Tina Turner, consolidándola como una de las artistas más icónicas de todos los tiempos. Con éxitos como “What’s Love Got to Do with It”, “Private Dancer” y “Better Be Good to Me”, el disco vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo y redefinió su estatus como la Reina del Rock.

Más recientemente, su sello discográfico lanzó Queen of Rock ‘n’ Roll, una colección que incluye todos los sencillos de Tina Turner desde 1975 hasta 2023.

Tina Turner falleció en mayo de 2023 a los 83 años. Su partida generó homenajes de figuras como Elton John, Mick Jagger, Ronnie Wood, Debbie Harry, Karen O, Beyoncé y Mariah Carey, quienes recordaron su impacto como artista y como mujer.

Así mismo, en enero de 2024, los Grammy le rindieron un sentido tributo con la participación de Oprah Winfrey y la cantante Fantasia Barrino. “Ella es nuestra eterna diosa del rock ‘n’ roll, que inspiró a millones, un símbolo conmovedor de gracia y coraje, alma y poder”, declaró Winfrey durante el emotivo homenaje.