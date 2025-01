Paul McCartney y Elton John piden proteger a los artistas de la IA

Tanto Elton John como Paul McCartney pidieron al gobierno británico, que proteja a los artistas de la Inteligencia Artificial, justo en un momento en el que se están debatiendo los derechos de autor.

En BBC, McCartney criticó el proyecto, debido a que permitiría a los desarrolladores de IA utilizar el contenido de los artistas para armar sus modelos, a no ser que estrictamente los autores se opongan.

“Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya, no tienen nada que ver con eso. Y cualquiera que quiera puede simplemente estafarlos”, expresó el ex Beatle.

“Creo que la IA es genial y puede hacer muchas cosas geniales”, apuntó McCartney, agregando: “pero no debería estafar a las personas creativas”.

Por su parte, John, de acuerdo a lo que dijo en el Sunday Times, esto “permitirá a las grandes empresas tecnológicas globales obtener acceso gratuito y fácil al trabajo de los artistas para entrenar su inteligencia artificial y crear música competitiva”.

Recordemos que tanto Paul McCartney como Ringo Starr, utilizaron IA para usar la voz de John Lennon en la canción “Now and then”.