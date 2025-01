Madonna critica las medidas contra la comunidad LGTBIQ+ tomadas por Donald Trump: “Es muy triste”

Después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump cumpliera una de sus promesas de campaña y firmara una orden ejecutiva para prohibir tratamientos para la transición de género y operaciones a menores de 19 años, por considerarlo una “mutilación sexual”.

En la orden se lee que muchos médicos “están mutilando y esterilizando a un número cada vez mayor de niños bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo a través de una serie de intervenciones médicas irreversibles”.

Ante esto, Madonna, conocida defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, reaccionó.

A través de su cuenta de X, la cantante escribió: “Es muy triste ver a nuestro nuevo gobierno desmantelando lentamente todas las libertades por las que hemos estado luchando y GANADO a lo largo de los años”.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM

— Madonna (@Madonna) January 28, 2025