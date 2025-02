Tras la nominación de Oasis, Liam Gallagher dice que el Salón de la Fama del Rock and Roll “es para idiotas”

Tras ser nominados por segunda vez, Liam Gallagher, vocalista de la banda británica Oasis, ha vuelto a criticar al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Esta nominación, llevó a que los fans de la banda Oasis hicieran un llamado mediante la plataforma X a votar por ellos. Sin embargo, esto no fue bien recibido por Liam Gallagher, quien mediante esta misma plataforma respondió: “RNR -Salón de la Fama del Rock and Roll- es para IDIOTAS”.

De hecho, cuando un fan le preguntó en X qué haría si ganaba, respondió con sarcasmo: “Obviamente, iría y diría que es lo MEJOR QUE EXISTE”.

Además, en la ocasión anterior, al recibir una nominación, Gallagher manifestó su desprecio en redes sociales, escribiendo: “A la mierda el Rock n Roll Hall of Fame, está lleno de BUMBACLARTS LG x”.

Posteriormente, en una entrevista con The Sunday Times, criticó el criterio de selección, haciendo referencia a la inclusión de Mariah Carey: “Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, quiero decir: háganme un favor y váyanse a la mierda. Es como meterme en el salón de la fama del rap, y no quiero ser parte de nada tan perturbado mentalmente. Además, he hecho más por el rock n’ roll que la mitad de esos payasos en esa junta. Así que todo es una carga de tonterías”.

Polémica con la reventa de entradas

En paralelo a la controversia del Salón de la Fama, Liam Gallagher también ha respondido a la crisis generada por la cancelación masiva de entradas para los shows de reunión de Oasis en el Reino Unido.

A pesar de los esfuerzos de los organizadores por evitar la reventa a precios inflados, aproximadamente 50.000 entradas fueron revendidas en sitios secundarios, lo que llevó a Live Nation y SJM a cancelarlas y redistribuirlas a su valor nominal a través de Ticketmaster. Sin embargo, la decisión generó malestar entre los fanáticos, quienes aseguraron que muchas de las entradas habían sido adquiridas legítimamente.

Gallagher respondió a un fan que le cuestionó sobre la situación diciendo: “Yo no hago las reglas. Estamos tratando de hacer lo correcto. Es lo que es, yo soy el cantante. Déjenme de molestar”.