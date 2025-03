Suzanne Vega anuncia nuevo disco y así suena

La cantante estadounidense, Suzanne Vega, ha anunciado su esperado regreso musical con Flying With Angels, su nuevo álbum de estudio en más de una década.

El disco que contará con canciones que buscan ser un reflejo de luchas universales, será estrenado el próximo 2 de mayo.

Además, como carta de presentación del álbum, Vega lanzó Speakers’ Corner, un primer sencillo que reflexiona sobre el uso y abuso de las redes sociales. Sobre este tema, explicó: “Este es un momento en el que la gente habla mucho, pero a veces sin sentido o sin decir la verdad. La gente debería ser responsable de lo que dice”.

Con este tema, Suzanne Vega desafía la superficialidad y la falta de responsabilidad en el discurso online.

Gira en Reino Unido

A través de sus redes sociales, la cantante anunció una gira para celebrar su vuelta a la música. Esta se realizará en octubre y noviembre y recorrerá ciudades como Liverpool, Cambridge y Bristol, con un cierre especial en el emblemático Royal Albert Hall de Londres. Además, estos conciertos, contarán con la participación de la cantante Katherine Priddy.

Las entradas estarán disponibles a partir del 7 de marzo.

Un legado musical que continúa

Con una trayectoria que se remonta a los años 80 y que incluye álbumes icónicos como Solitude Standing (1987), con temas emblemáticos como Luka y Tom’s Diner, Suzanne Vega ha dejado una huella imborrable en la música contemporánea. Su último álbum de estudio, “Tales from the Realm of the Queen of Pentacles” (2014), reafirmó la vigencia de su talento.

Ahora, con “Flying With Angels”, Vega reafirma su compromiso con la música y con su público, prometiendo un regreso inolvidable a los escenarios y a las listas de éxitos.

Según la propia artista, este disco está compuesto por canciones que “se desarrolla en una atmósfera de lucha. Lucha por sobrevivir, por hablar, por dominar, por ganar, por escapar, por ayudar a alguien más o simplemente por vivir”.