Dua Lipa sigue con los covers: Esta vez homenajeó a Kylie Minogue

Dua Lipa sigue sorprendiendo a sus fanáticos en su gira Radical Optimism y esta vez nuevamente realizó un cover durante su presentación en Melbourne, Australia.

Si ya en sus shows anteriores en el país había tocado Highway to Hell de AC/DC, en su presentación de este jueves, la británica les entregó una gran sorpresa a sus fans al interpretar un cover de otra Kylie Minogue.

“Esta siguiente parte siempre nos mantiene alerta, porque cada noche hacemos algo diferente. Siempre es emocionante porque hay canciones que no necesitan mucha presentación”, dijo Dua Lipa antes de presentar la canción.

Así fue que comenzó a interpretar, junto a su banda, la más reconocida canción de la artista australiana: Can’t Get You Out Of My Head.

🚨MEU DEUS! Dua Lipa performando um cover de “Can’t Get You out of My Head”, da Kylie Minogue na 3ª noite da #RadicalOptimismTour.

pic.twitter.com/Yc8DP0HNlE — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) March 20, 2025

Aún la intérprete de One Kiss todavía tiene un concierto más en Australia, este 22 de marzo, donde podría aprovechar de dar otro homenaje a algún artista.