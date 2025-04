Lo que sabemos del concierto en Chile de Dua Lipa

La cantante británica Dua Lipa, regresará a Chile el próximo 11 de noviembre como parte de su esperada gira Radical Optimism Tour, show que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

Luego de su primer show en el Estadio Bicentenario de La Florida en 2022, en el marco del Future Nostalgia Tour, la artista llega con un nuevo álbum y un repertorio renovado que incluirá más de 20 canciones, la mitad de ellas pertenecientes a su reciente trabajo discográfico.

Radical Optimism Tour

Desde escenarios móviles y plataformas elevadas hasta efectos especiales como llamas y levitación, el espectáculo ha sido descrito como “muy bailable y emotivo”.

Según Sebastián Allendes, administrador de la comunidad de fans Dua Chile, que cuenta con más de 177 mil seguidores en Instagram, “Dua promete un show de primer nivel”.

“Ella tiene su propio escenario, que no es como los típicos que se pueden ver de otros artistas. Tiene dos escaleras bastante largas, y plataformas que suben y bajan, por las que ella aparece al inicio del espectáculo”.

Además, anticipa que el setlist incluirá una canción sorpresa con algún guiño local, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores chilenos.

“También salen llamas cuando canta Love Again y levita sobre una plataforma en Anything for Love. La verdad es que promete un show muy bailable y emotivo. En las 22 canciones que canta en total, incluye una canción sorpresa que es local, entonces hay muchas expectativas sobre eso, si irá a cantar algún tema en español o si irá a invitar algún artista chileno”.

Un espectáculo esperado

Por su parte, Francisca Ferrada, presidenta del Fans Club Oficial de Dua Lipa en Chile, destaca el momento crucial que vive la artista: “Estamos viendo un paso súper importante en la carrera de Dua”.

Con un acercamiento al britpopo y el pop psicodélico, Ferrada mencionó que “nosotros sentimos que eso mueve a mucha gente. También a la gente le gusta que (el último álbum) contó con la colaboración de Kevin Parker de Tame Impala en su producción”.

“El tour significa mucho para Chile, porque además de ser un evento masivo, nos trae una era súper conceptual, con una estética muy marcada, inspirada en el arte pop, con colores vibrantes, elementos acuáticos. Vemos a Dua Lipa en toda su expresión”, agregó.

Además, comenta que uno de los momentos más emocionantes del show es cuando la cantante interpreta Be the One y baja del escenario para interactuar directamente con el público, algo que ha emocionado profundamente a sus fanáticos en otras partes del mundo.

Otro de los aspectos más esperados es el cover sorpresa que incluye en cada presentación. En Chile, los fans ya especulan sobre la posibilidad de que invite a alguna figura nacional, siendo Francisca Valenzuela una de las favoritas para compartir escenario con la estrella del pop.

Isidora Koch, otra fanática que vio a Dua Lipa en Noruega en 2022, espera con entusiasmo verla por primera vez en su país. “El show fue increíble”, y asegura que el público chileno hará que esta experiencia sea aún más intensa”, comentó.

“Yo creo que el cariño es mutuo y por eso su regreso emociona tanto acá en Chile”, concluye la presidenta del Fans Club Oficial de Dua Lipa en Chile.

Entradas

Los valores de los tickets del concierto iban desde los $52.875 hasta los $334.875 y estuvieron disponibles en la plataforma de ticketmaster, sin embargo, en pocas horas la artista logró agotar todas las ubicaciones.