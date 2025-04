Mira Bien: El virtuosismo vocal de Luther Vandross

Luther Vandross partió cantando gosspel en las iglesias y luego fue segunda voz siendo corista, luego participó en Plaza Sésamo e hizo jingles para publicidad y ahí comenzó a ganar más dinero y después pudo llegar a ser solista porque Roberta Flag lo sacó y le dijo que no podía ser coristas “la piscina tenía agua para él”, como comentó Ignacio Olivares.

Todo esto lo relata el documental de 2024, Luther: Never Too Much, donde también se muestra los problemas que tenía con el peso y lo que lo criticaban por eso, además de que nuca se atrevió a decir que era homosexual por temor a perder su carrera.

La diabetes le causó un ACV, y finalmente, Vandross murió.

Mira el trailer aquí: