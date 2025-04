Geri Halliwell contra la “relevancia” de Madonna y la posible nueva música de las Spice Girls

La ex Spice Girl participó del pódcast Off Air with Jane and Fi de Times Radio, donde fue consultada sobre una posible reunión musical con Emma Bunton, Mel B, Melanie C y Victoria Beckham. Aunque no descartó la idea, Halliwell-Horner fue enfática en que todo dependería de si tenía sentido en la actualidad: “Si se sintiera relevante, lo haríamos. Pero si no, está bien también”.

Para argumentar su postura, recurrió a una comparación con la Reina del Pop: “Soy una gran fan de Madonna. Quiero escuchar ‘Holiday’ y ‘Into the Groove’, me encanta ‘Ray of Light’. Pero ¿me he conectado con lo último que ha hecho? No… Aunque tiene todo el derecho de hacerlo como artista. Es la relevancia”.

Las esperanzas de un regreso de las Spice Girls han resurgido en varias ocasiones. El año pasado, cuatro de las cinco integrantes sorprendieron con una presentación del clásico “Stop” en el cumpleaños número 50 de Victoria Beckham. Además, Mel B insinuó que habría algo especial por el 30° aniversario del grupo, y Emma Bunton reavivó los rumores compartiendo una versión navideña de “2 Become 1”.

La última vez que las cinco actuaron juntas fue durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2019 realizaron una gira de reunión, pero sin Victoria. Aunque en 2023 se especuló con una posible presentación en Glastonbury, Mel C negó la posibilidad por temas logísticos.

Pese a las dudas, Halliwell-Horner mantiene viva la esperanza: “Mi deseo es que volvamos como un colectivo. Es más respetuoso hacerlo como una sola unidad. Nos amamos, nos cuidamos y queremos lo mejor para cada una. Compartimos algo monumental”.