Friends vuelve con capítulo de reencuentro

Todo el elenco de Friends confirmó el viernes pasado su regreso a la televisión a través de la cadena HBO Max . Esto ocurre tras casi 16 años desde que se produjo la última emisión de la mítica serie de comedia. La reunión constará de un capítulo en el que el elenco “se reunirá exclusivamente para un especial sin título y sin guión”, según dijo WarnerMedia.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) publicaron cada uno en sus perfiles de Instagram una fotografía con el texto “está pasando”.

El lanzamiento será dirigido por Ben Winston, quien trabajará junto a los ya conocidos Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, estando programado para mayo de 2020.

El capítulo será un programa al estilo de “retrospectiva”, con entrevistas y análisis de parte del reparto. Será rodado en el estudio 24 de la sede de Warner Bros en Burbank (California), lugar en el que se llevó a cabo el rodaje de los episodios originales.

Según The Hollywood Reporter, los clásicos miembros de Friends habrían pedido el doble del salario que cobraban anteriormente por cada episodio de la serie, lo que sería un monto estimado entre los 2,4 y 2,9 millones de dólares.

The Friends cast set to reunite for exclusive HBO Max Special 👏👏👏👏 #FriendsReunion https://t.co/89kTTKSREa pic.twitter.com/hRKIElVxvj

— HBO Max (@hbomax) February 21, 2020