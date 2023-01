Las 10 mejores series de todos los tiempos según Rolling Stone ¿Estás de acuerdo?

La revista Rolling Stone le ha dado con todo a sus rankings, de hecho hace algunos días hizo polémica al abarcar a los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, en el cual no estaba incluida Celine Dion y otros grandes cantantes.

Ahora escogió las mejores 200 series de todos los tiempos, todas producciones que han pasado por la televisión a lo largo de las décadas, en el cual se incluye la animación, live-action, el drama, la comedia, el terror y la ciencia ficción, entre varios otros estilos.

Algunas de las series que aparecieron, pero que no quedaron en el Top 10 son Rick & Morty, El Juego del Calamar, Orange is The New Black, Sex and the City, The Crown, Golden Girls, The Office, Friends, Los expedientes secretos X, Bojack Horseman, Lost, Better Call Saul, Game Of Thrones, Twin Peaks y Succession, que de hecho se ubicó en el #11.

Aquí puedes ver el Top 10:

10. The Mary Tyler Moore Show

09. Atlanta

08. Cheers

07. Mad Men

06. Seinfeld

05. Fleabag

04. The Wire

03. Breaking Bad

02. Los Simpson

01. Los Soprano

Si quieres ver el ranking completo puedes visitar la web de Rolling Stone.