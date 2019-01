La denuncia de abuso contra Renato Poblete: El duro golpe a la Compañía de Jesús

A comienzos de enero llegó a la Compañía de Jesús la denuncia contra el sacerdote y ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete quien falleció a los 85 años, en febrero de 2010, debido a un ataque cardíaco, por abuso sexual de poder y de conciencia. Según la misiva, los delitos de con “delitos y situaciones abusivas, entre 1985 y 1993.

En Hablemos en Off Nicolás Vergara señaló que “cuando aparecen hecho tanto tiempo después y el victimario no está vivo por lo que no tiene la capacidad de defenderse, me imagino que los antecedentes deben ser tan fuertes para que la Compañía de Jesús abra una investigación”.

El padre Poblete era alguien muy relevante mucho más allá de suposición en la Iglesia, sino que también en el acontecer del Chile durante los 80s y 90s. Además tuvo un rol importante de medidador en el secuestro de Cristián Edwards, que duró desde el 9 de septiembre de 1991 hasta el 1 de febrero de 1992.

“Si el padre Poblete le hubiese tocado vivir en la última década, hubiese estado en todas las comisiones que se hubieran hecho en materia de pobreza, temas indígenas y de reconciliación”, afirmó Vergara.

Por su parte, Consuelo Saaverdra aseveró que “una cosa no quita la otra. Tenemos muchos casos de sacerdotes con roles importantísimos con denuncias donde su vida privada y en el ámbito de cumplir con las normas de la Iglesia no se condecía”.

La denuncia había llegado inicialmente a la Comisión de Escucha encargada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna. El testimonio corresponde al de una mujer hoy de 50 años de edad, quien en el momento de los presuntos abusos tenía entre 19 y 20 años.

Saavedra aseveró que “esto tiene que ver con el minuto que uno se atreve asumir el abuso sexual y por parte de alguien que está sobre ti y toda la discusión sobre la imprescriptibilidad”.

Asimismo,la periodista sostuvo que es un duro golpe para la Companía de Jesús porque “goteras por aquí y goteras por allá. Si uno ve el libro “Rebaño” de Óscar Contardo, él hace el recuento de todos los sacerdotes investigados y son bastantes jesuitas”.