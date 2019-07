¿Quién es Carola Rackete?: La capitana alemana que rescata a migrantes del Mar Mediterráneo

Con 31 años de edad la capitana Carola Rackete, se ha vuelo un dolor de cabeza para el ministerio del Interior de Italia, Matteo Salvini. La razón, debido a que está al mando de una nave que recata migrantes con el fin de llevarlos al puerto italiano.

La joven alemana se enfrenta hasta a 15 años de prisión por entrar en aguas italianas con el buque de su ONG Sea Watch, con 42 migrantes “al límite” a bordo. El secretario de Estado acuso a Rackete de “dice que ‘estamos salvando vidas’, pero se arriesgaron a matar a seres humanos que están haciendo su trabajo”.

La capitana fue detenida el pasado 29 de junio por haber atracado ilegalmente -según las autoridades italianas- en el puerto de Lampedusa con 40 migrantes a bordo.

Juan Paulo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, afirmó en Los Infiltrados, que “desde que llegó el gobierno de Salvini ha impulsado una política muy restrictiva para quienes lleguen con inmigrantes a los puertos”.

Desde la ONG Sea Watch Italia defienden la actuación de Rackete, de acuerdo con Giorgia Linardi, su portavoz, “la comandante Carola no tenía otra opción” y añadió que “durante 36 horas había declarado el estado de necesidad que las autoridades italianas ignoraron”.

Por su parte, la presidenta de Sea Watch, Johannes Bayer, aseguró estar orgullosa de la voluntaria. “Estamos orgullosos de nuestra capitana, ella hizo lo correcto. Ella defendió la ley del mar y llevó a la gente a un lugar seguro”.

En un video en redes sociales difundido el 28 de junio, Rackete describió que muchos de los migrantes estaban sufriendo de problemas mentales y mal estado de salud, al estar en alta mar durante 17 días.

