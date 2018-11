La serie chilena que ganó un Emmy y que la televisión abierta no se atrevió a transmitir

La serie chilena “Una historia necesaria” obtuvo un Emmy Internacional en la categoría Mejor Serie Corta. La producción dirigida por Hernán Caffiero, fue galardonada en la edición número 46 de los prestigiosos premios cinematográficos, imponiéndose sobre trabajos de Canadá y Corea del Sur.

La producción, compuesta por 16 episodios, aborda las horas previas a la desaparición de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y, pese a que se trata de una ficción, está construida por medio de testimonios de familias de detenidos desaparecidos.

Sobre la no transmisión de esta serie en televisión abierta, el productor ejecutivo, Antonio Ballestrazzi, dijo a la agencia EFE que los canales no se atrevieron a mostrarla en sus pantallas.

“Más de 40 años del golpe y genocidio en Chile y aún tienen miedo“, acusó.

Asimismo, Sofía García, actriz que protagonizó el primero de los 16 capítulos de la producción, respaldó a Ballestrazzi y dijo en Emol haber sido testigo de cómo se les cerraron las puertas para llegar a canales de señal abierta.

“Eso pasa porque hay susto de ‘mojarse el potito’ por contar esto que puede molestar, o no sé si hay cuestiones políticas o económicas, no tengo idea cuáles son los rollos (…) Nadie se quiere arriesgar con esto porque es político, porque la gente dice ‘pero para qué seguir hablando de esto, si ya pasó’. Chuta, ¿cómo que pasó? Pasó para nosotros los que no nos pasó, pero al que le pasó está al lado nuestro”, expresó.