55 años del asesinato de John F. Kennedy: Cronología fotográfica de un magnicidio

El 22 de noviembre de 1963 fue una fecha que quedó inscrita para siempre en la historia política de Estados Unidos. Ese viernes, a las 12:30 horas, fue asesinado el Presidente John F. Kennedy, mientras transitaba con su esposa, Jacqueline, en una limusina descapotable saludando a los ciudadanos de Dallas, Texas.

Kennedy, quien nació en la ciudad de Brookline, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917, figuraba como el presidente más joven en la historia de Estados Unidos y como un personaje trascendental en las decisiones en relación a los grandes conflictos del planeta, como el primer viaje del hombre a la luna, la guerra de Vietnam y los conflictos con Fidel Castro, entre otros.

A 55 años de esta trágica muerte, la figura de Kennedy sigue siendo relevante a nivel global. Una muestra de ello lo dio la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy, que actualiza permanentemente una cuenta abierta en Twitter del difunto mandatario, en la que se recuerdan sus principales discursos, frases, palabras y documentos que significaron un beneficio para los norteamericanos y el mundo.

Things do not happen. Things are made to happen. #WordsCount pic.twitter.com/kWsLfeC8mO

— John F. Kennedy (@JohnFKennedy) 14 de noviembre de 2018