¿Quién es Nancy Pelosi? La líder demócrata que se transformó en la principal rival de Donald Trump

Más de un lleva el “shutdown” en Estados Unidos, el cierre parcial de las administraciones federales llevado a cabo por el presidente de Donald Trump, debido a la falta de acuerdo para llevar a cabo el muro en la frontera con México.

Esto ha generado las críticas por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, una de las personas más poderosas en el país.

El viernes 25, el mismo día en que Trump anunció la reapertura del gobierno, la demócrata publicó a través de su cuenta de Twitter que “el cierre de Trump ha llevado a miles de americanos al punto de quiebre. Ahora está llevando a nuestro espacio aéreo al punto de quiebre”.

The #TrumpShutdown has already pushed hundreds of thousands of Americans to the breaking point. Now it’s pushing our airspace to the breaking point too.

.@realDonaldTrump, stop endangering the safety, security and well-being of our nation. Re-open government now!

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 25 de enero de 2019