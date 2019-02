Estas destacadas series creadas por mujeres dicen adiós durante el 2019

No cabe duda. Estamos ante la revolución de las mujeres en distintas dimensiones de nuestra cultura. Su posicionamiento cada vez más firme en áreas tradicionalmente dominadas por hombres es una muestra de ello, y la industria televisiva mundial no ha sido la excepción.

Así lo vemos, aproximadamente desde el 2013, con el surgimiento de una camada de series elaboradas y protagonizadas por mujeres, que cuentan historias de mujeres, y que durante los últimos años han tenido gran éxito. Sin embargo, y pese a que han motivado el surgimiento de numerosos trabajos de la misma naturaleza, hay varias de estas pioneras series que durante el 2019 llegan a su fin.

Orange is the New Black (2013)



Creada por Jenji Kohan, “Orange is the New Black” es una adaptación del libro homónimo en donde Piper Kerman relata el año que vivió en la cárcel tras ser condenada por lavado de dinero y tráfico de drogas.

Kohan, más allá de la adaptación del libro, quiso además darle continuidad a la historia de otra serie creada por ella, “Weeds”, e imaginó qué podría haberle sucedido a esa ama de casa blanca que vendía marihuana si hubiera acabado en la cárcel.

Con un diverso reparto de mujeres, que incluye a Laverne Cox, una presa trans, “Orange is the New Black” consigió cuatro premios Emmy. Dos de ellos para la actriz Uzo Aduba, en el papel de Ojos Locos. Y a mediados de este año llega a su fin con una séptima y última temporada.

The Affair (2014)

Creada por Sarah Treem y Hagai Levi, esta serie explora los efectos emocionales de una relación extramarital entre un escritor primerizo y una joven camarera que intenta rehacer su vida y su matrimonio tras la muerte de su hijo.

“The Affair” ganó el Globo de Oro a Mejor Serie Dramática, Ruth Wilson (que interpreta a la joven camarera) ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de serie de TV, y Maura Tierney ganó el Globo de Oro a Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme.

La serie llega a su fin con una quinta temporada durante el otoño de este 2019.

Transparent (2014)

Creada por Jill Soloway, quien se inspiró en su propio padre para dar visibilidad a la lucha del colectivo transexual, esta serie cuenta la historia de un profesor jubilado que le revela su verdadera identidad a su esposa e hijos.

Galardonada con dos Globos de Oro y un Emmy, esta serie llegaría a su fin este año con una quinta temporada, luego de que su protagonista, Jeffrey Tambor, fuera acusado de acoso sexual.

Broad City (2014)

Creada y protagonizada por Ilana Glazer y Abbi Jacobson, y producida por Amy Poehler, esta serie sigue la historia de dos judías estadounidenses de veintitantos años, que experimentan aventuras de descuido y frivolidad en Nueva York. Por un lado está Ilana, quien trata de evitar trabajar tanto como sea posible mientras persigue su implacable hedonismo, y por el otro está Abbi, quien trata de hacer carrera como ilustradora.

La quinta y última temporada de “Broad City” se acaba de estrenar el 24 de enero en Estados Unidos.

Jane the Virgin (2014)



Una mujer de 23 años que estudia para ser profesora tomó la decisión de permanecer virgen hasta el matrimonio, pero una visita de rutina al hospital cambia su vida, al ser inseminada accidentalmente.

“Jane the Virgin”, una creación de Jennie Snyder Urman, coproductora de “Las chicas Gilmore” y artífice de la nueva versión de la serie “Embrujadas”, ya comenzó a emitir su quinta y última temporada en Estados Unidos este 27 de marzo.

Crazy ExGirlfriend (2015)



Rachel Bloom, que se hizo conocida por sus canciones feministas en YouTube, en conjunto con Aline Brosh McKenna, guionista de “El diablo viste a la moda”, crearon esta serie que combina comedia romántica, musical, drama y sátira, que le dio un Globo de Oro como Mejor Actriz a Bloom por su papel como protagonista.

La cuarta y última temporada ya se comenzó a emitir y finaliza en marzo. Se espera que llegue a Netflix durante el transcurso del año.

Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

La última parte de esta serie creada por Tina Fey ya está disponible en Netflix. Protagonizada por Ellie Kemper, acompañada por dos mujeres más y un gay, cuenta la historia de una mujer de 29 años que tiene que adaptarse a la vida de Nueva York después de su rescate desde una secta, donde ella y otras tres mujeres fueron retenidas por un reverendo durante 15 años.