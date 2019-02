La nueva isla del pacífico sur que tiene intrigada a la NASA

En 2015, la erupción de un volcán submarino hizo surgir una isla en el archipiélago de Tonga, ubicada al norte de Nueva Zelanda. Esta mantiene intrigados a los científicos de la NASA debido a uno de los compuestos en su suelo.

El lugar destaca porque solo hay tres islas formadas por erupciones volcánicas en los últimos 150 años que han sobrevivido más de unos meses a la erosión del océano.

Dan Slayback, uno de los investigadores de la agencia norteamericana, relató que se sentían como “niños despistados” respecto al contenido del suelo más cercano al cráter.

“Es muy pegajoso. Cuando lo vimos no sabíamos lo que era y su origen aún me desconcierta. Porque no se trata de ceniza volcánica”, dijo el investigador.