Quebró la empresa que prometía instalar la primera colonia humana en Marte

Mars One, el proyecto lanzado en 2012 que prometió llevar la primera colonia humana a Marte, se encuentra en problemas. La empresa sobre la cual se sustentaba, Mars One Ventures AG, con sede en Suiza, fue declarada en quiebra tras acumular una deuda de 1,1 millones de francos suizos, algo así como 730 millones de pesos chilenos.

La intención de este proyecto era seleccionar a cuatro voluntarios para ser los primeros habitantes del planeta rojo en el año 2025. Para ello, el principal mecanismo de financiamiento sería la publicidad, que se haría presente en un show de televisión que, además, serviría para encontrar a los afortunados viajeros, según había adelantado Bas Landorp, fundador del ambicioso proyecto.

Lo liviano de este plan hizo que su viabilidad técnica y económica siempre estuviera en duda. Mientras la compañía, a tres años de su aparición, aseguraba haber recaudado alrededor de 800 mil dólares por medio de aportes de los candidatos, el MIT pronosticaba que tras 68 días en Marte los “colonos” se asfixiarían, debido a fallos en el diseño de los habitáculos. Todo esto mientras los interesados, muchos de los cuales habían desembolsado grandes cantidades de dinero con intenciones de ser elegidos, ya comenzaban a desconfiar.

Mars One se mantuvo firme en sus promesas, aunque fue retrasando paulatinamente su arribo a Marte. Hasta que sucedió algo que se veía venir. La empresa se vio superada por las deudas y el tribunal de apelaciones de Basilea le dio plazo de un mes para intentar revertir el proceso de quiebra. Mientras todo esto sucede, Bas Lansdorp argumenta que la situación de la empresa sostenedora no afecta a la fundación sin ánimo de lucro Mars One. En tanto, la cuestionada empresa en quiebra sigue sembrando esperanzas. Dicen que hay un inversor dispuesto a hacerse cargo de la deuda.