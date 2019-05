Ni las bombillas ni las bolsas: Las colillas de cigarro son el principal contaminador de los océanos

Las alertas por la contaminación en los océanos son cada vez más frecuentes. Y no es por nada. Recientemente, la ONU advirtió que el deterioro de nuestros sistemas naturales está poniendo en riesgo a la humanidad. Por lo que estaríamos al límite para tomar acciones concretas en beneficio de la Tierra.

Debido a esto, alrededor del mundo se han realizado distintas campañas que llaman a cuidar el medioambiente. Muchas de ellas muestran los efectos nocivos de la contaminación por plásticos. Sin embargo, las bolsas o las bombillas no serían el principal contaminante de los océanos creado por el hombre, sino que las colillas de cigarro.

Así lo asegura un informe publicado a fines del 2018 en NBC News, donde se argumenta que los filtros de cigarros han sido durante mucho tiempo el elemento más recolectado en las playas del mundo, con un total de más de 60 millones en 32 años.

El estudio también indica que buena parte de los 5,6 billones de cigarrillos fabricados al año en todo el mundo vienen con filtros hechos de acetato de celulosa, un tipo de plástico que puede tardar una década o más en descomponerse. “Hasta dos tercios de esos filtros se descargan de manera irresponsable cada año”, respalda Thomas Novotny, profesor de salud pública en la Universidad Estatal de San Diego.

El mismo Novotny es uno de los fundadores de la campaña “Cigarette Butt Pollution Project”, que busca la prohibición de los filtros de cigarros. “Es bastante claro que los filtros no proporcionan beneficios para la salud. Son solo una herramienta de marketing. Y hacen que sea más fácil fumar”, dijo. “También es un contaminante importante, con todos esos residuos plásticos. Me parece obvio que no podemos seguir permitiendo esto “, añadió.

En Chile, por ejemplo, en 2016 la Comisión de Salud envió una iniciativa legal para modificar la Ley 19.419, que regula las actividades relacionadas con el tabaco, para establecer exigencias en relación con las colillas y los filtros de los cigarros. En particular, la iniciativa buscaba que las colillas fueran biodegradables y que las cajetillas indicaran que los cigarrillos contaban con filtros ecológicos. Sin embargo, hasta ahora la ley no ha sido modificada.