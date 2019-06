Kamikatsu: El pueblo japonés donde no se recolecta basura y se recicla el 80%

Ubicado en las montañas a 530 kilómetros al suroeste de Tokio, Japón, el pueblo de Kamikatsu tiene como objetivo reciclar todo sin enviar nada a los incineradores hacia 2020.

Esta localidad nipona no recolecta basura, sino que sus 1.500 habitantes se trasladan a los vertederos para calificar sus desechos en 45 categorías, las cuales abarcan desde almohadas hasta cepillos de dientes, botellas (dependiendo del tipo de vidrio), diferentes envases y objetos metálicos.

Pese a tener trabajadores en para retirar los desechos, los vecinos que tienen que lavar y secar bolsas, paquetes y contenedores para facilitar el reciclaje, consignó AFP.

Algunos de los objetos para ser reciclados deben ser desarmados por lo que un hombre utiliza un martillo para extraer las piezas metálicas de las estanterías que trajo. En otro, los trabajadores del centro de clasificación cortan una larga manguera de goma en trozos para mantenerla en una de las cajas. El sitio cuenta con compresores de latas y plásticos.

En el año 2000 se ordenó al municipio que cerrara una de sus dos incineradoras, que no cumplía con las normas de contaminación. “Entonces nos dijimos: si no podemos quemar aquí, reciclemos”, explicó una funcionaria de la ciudad, Midori Suga.

Kamikatsu está cerca de su objetivo, con una tasa de reciclaje del 80% de sus 286 toneladas de residuos producidos en 2017, muy por encima de la media nacional de solo el 20%. En este país montañoso, poco apto para vertederos, el resto se quema por el momento.

Sin embargo, los habitantes de Kamikatsu no se hacen ilusiones debido a que el sistema “funciona porque solo somos 1.500 personas”, explica Naoko Yokoyama, una vecina de 39 años , oriunda de Kyoto.

Si bien Si Japón produce menos residuos per cápita que la mayoría de los países desarrollados, es líder en desechos plástico per cápita, sobrepasado por Estados Unidos. Hasta hace poco, el archipiélago exportaba parte de ellos, especialmente a China, pero Beijing ya no quiere el plástico japonés, y se está acumulando.

