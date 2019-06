Ante el miedo por el derretimiento de Groenlandia: La gigantesca reserva de agua dulce encontrada en el Atlántico

Los efectos del Cambio Climático están afectando al mundo. El calentamiento global está cobrando diversas víctimas, entre ellas, una de las reservas más importantes de agua dulce, Groenlandia.

EL científico danés Steffen M. Olsen tomó una foto que ha llamado la atención del mundo. La imagen muestra a perros tirando un trineo corriendo arriba del agua, que en realidad es la superficie del país de hielo.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) June 14, 2019