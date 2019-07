Derecha francesa tilda a Greta Thunberg de “gurú del apocalipsis” y “Justin Bieber de la ecología”: Así respondió ella

Greta Thunberg, medioambientalista sueca de 16 años, fue invitada el pasado martes a dar un discurso sobre el calentamiento global en la Asamblea Nacional de Francia. A la cita acudieron más de 160 diputados, pese al “boicot” que impulsaron políticos de derecha y extrema derecha.

“Hago un llamado a mis colegas a boicotear a Greta Thunberg. No necesitamos gurús del apocalipsis”, tuiteó Guillaume Larrive, candidato para liderar el partido conservador Les Republicains en Francia.

Posición que fue reafirmada por Julien Aubert, otro candidato del partido LR: “No cuenten conmigo para aplaudir a una profeta en pantalones cortos, ‘Premio Nobel del Miedo'”. Mientras que el diputado ultraderechista, Sébastien Chenu, dijo queno iría a “aplaudir a la Justin Bieber de la ecología”.

Pese a eso, la joven activista emitió su discurso, donde instó a la sociedad a confiar en los científicos cuando estos alertan sobre el cambio climático, y retó a “aquellos que dicen que exageramos” a leer el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental de la ONU. en el que se destaca la urgencia de disminuir la temperatura global de 2ºC a 1,5ºC.

“Algunos decidieron no venir hoy, algunos decidieron no escucharnos. Muy bien. No están obligados a hacerlo, después de todo somos niños. Pero deben escuchar a la ciencia, eso es todo lo que pedimos”, comentó. “Nos hemos convertido en los malos que tenemos que contarle a la gente cosas que no son fáciles, porque nadie quiere hacerlo o se atreve a hacerlo”.

“O tal vez no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son”, cuestionó.