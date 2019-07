“Abusó de manera reiterada, grave y sistemática”: Investigación confirma denuncias contra el sacerdote Renato Poblete

La Compañía de Jesús comprobó que los 22 testimonios de mujeres con denuncias contra el sacerdote Renato Poblete eran “plausibles y creíbles”, tras la investigación liderada por el abogado laico Waldo Bown.

Las conclusiones del informe fueron entregadas por el provincial jesuita, Cristián del Campo, quien confirmó que entre estas denunciantes por abuso sexual “existen cuatro personas que eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos”. Los abusos sucedieron durante más de 48 años, entre 1960 y 2008.

Asimismo, señaló que “16 (casos) se refieren a abusos sexuales de mujeres mayores de edad, consistentes en un abordaje sexual inesperado y violento, en que intempestivamente se intenta besar y tocar a la víctima”.

Por otro lado, se indicó que Poblete tuvo al menos seis relaciones estables con mujeres, cinco de ellas, abusivas. Mientras que en las denuncias de aborto, se estableció que en una de ellas hay antecedentes que acreditan la participación del jesuita.

Los antecedentes de la carpeta serán enviados al Ministerio Público, mientras que la identidad de las víctimas será resguardada. Sin embargo, ya se conoce la identidad de una de las denunciantes, quien fue la persona que dio pie para que se abriera la investigación. Se trata de Marcela Aranda, académica de la Universidad Católica, quien acusó: “Él me llevaba donde otros hombres, que eran amigos de él, para que me violaran y me pegaran por turnos mientras él miraba”.