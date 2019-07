“The Irishman”: Estrenan imágenes de la esperada película de Scorsese

El próximo 27 de septiembre, la última película del aclamado director Martin Scorsese, “The Irishman” será vista por primera vez en la edición número 57 del Festival de Cine de Nueva York.

Esta cinta es sobre un crimen estadounidense y cuenta la historia sobre amistad y lealtad entre dos hombres, protagonizada por actores de la talla de Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Esta película está ambientada en la época post-guerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX

“The Irishman” retrata uno de los misterios más emblemáticos sin resolver, la desaparición del legendario Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa, consignó Esquire.

El guionista y colaborador del director, Steven Zailian,basó el guión en el famoso libro “I Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride by Jimmy Hoffa‘, de Charles Brandt.

Scorsese sostuvo que que es un honor que su cinta haya sido seleccionada para inaugurar el certamen, y aseguró “admirar las selecciones atrevidas y visionarias que la muestra presenta a su audiencia año tras año”.