A 50 años de Woodstock: Fotografías inéditas muestran el particular ambiente del festival

Por estos días se cumplen 50 años desde que se realizó por primera vez el festival de Woodstock en una granja ubicada en Bathel, Nueva York. Considerado como el primer gran festival masivo de música, el evento fue parte crucial del movimiento contracultural que surgió en esa época en Estados Unidos.

Bajo el lema “3 Days of Peace & Music”, como una protesta pacifista frente al contexto de la Guerra de Vietnam, el festival se realizó los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. Y uno de los pocos fotógrafos profesionales que estuvo en la cita fue Richard F. Bellak, quien más allá de fijar su atención en artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane o The Who, se dedicó a fotografiar el ambiente y a los asistentes del legendario concierto.

Bellak murió en 2015 sin haber publicado las fotografías. Sin embargo, el artista y profesor John Kane compró los negativos en una subasta y realizó una selección inédita que podemos revisar medio siglo después. “Casi puedes sentir que Bellak anda de puntillas alrededor de estos campamentos para dormir. No debe haber dormido nada. Solo el silencio en esas fotos realmente te habla”, dijo Kane a CNN, medio donde se difundieron las capturas.

Las fotografías son parte del libro, “Peregrinos de Woodstock”, que combina las fotos de Bellak con más de 30 entrevistas a asistentes del festival. Mira algunas a continuación: